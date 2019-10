150th birth anniversary of Mahatma Gandhi; गांधीजी के विचार आज भी प्रासंगिक

गांधीजी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। भारत समेत पूरा विश्व उनके शांति और अहिंसा को वैश्विक शांति के लिए जरूरी मान रहा है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राजस्थान पत्रिका से साझा किए लोगों ने अपने विचार।

Gandhiji's ideology is still relevant today. The whole world, including India, considers their peace and non-violence necessary for global peace. People shared their views from Rajasthan Patrika on the eve of Gandhi Jayanti.