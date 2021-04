CRIME : मुंबई में 160 करोड़ रूपए की बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले थे, फिर हुआ कुछ ऐसा

- साधना सामग्री जुटाने के लिए सूरत में डाका डाला और पकडे गए

- Robbed and apprehended in Surat to raise cultivation material