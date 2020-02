GANG WAR IN SURAT : दो हिस्ट्रीशीटरों ने एक दूसरे को मार डाला



- हिस्ट्रीशीटर सूर्या मराठी व हार्दिक पटेल की हत्या

- दोहरे हत्याकांड से वेड रोड इलाके में सनसनी

- पांच दिन पूर्व ही हत्या के मामले में बरी हुआ था सूर्या

GANG WAR IN SURAT: Two historyheaters killed each other

- Historyheater Surya Marathi and Hardik Patel killed

- Sensation in Wade Road area due to double murder

Surya was acquitted in the murder case five days ago.