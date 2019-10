Surat News: सेप्टिक टैंक में डूबने से बालिका की मौत

दमण. दमण के डाभेल आमलिया विस्तार की एक चाल में शौचालय के पास बने एक सेप्टिक टैंक में गिरने से एक 8 वर्षीय बालिका की मौत हुई है।

सूत्रों के अनुसार आमलिया कमलेशभाई की चाल रूम नंबर 9 में श्रमिक वर्ग सिपाई पासवान का परिवार रहता है। गत मंगलवार को सुबह 10 बजे के आसपास उसकी पुत्री शिवानी शौचालय गई थी। कुछ देर तक वापस नहीं लौटने पर उसकी मां सुनीता देवी ने उसे शौचालय के आसपास खोजना शुरू किया। उसको सेप्टिक टैंक के पास शिवानी की एक चप्पल नजर आई और दूसरी चप्पल सेप्टिक टंैक के पाइप के पास थी। उसको संदेह हुआ कि उसकी बच्ची सेप्टिक टैंक में गिरी है। वह खुद उसमें उतरी और चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। चाल के संचालक कमलेशभाई उसे कार में अस्पताल लेकर गए, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। सेप्टिक टैंक का ढक्कन टूट गया था और उसके बाद उसपर पतरा रख दिया गया। बालिका डाभेल सरकारी स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा थी। उसके पिता दमण की एक कंपनी में कार्य करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटना के तुरन्त बाद सेप्टिक टैंक का ढक्कन बंद कर दिया गया। दमण पुलिस ने बालिका का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। दमण पुलिस ने बताया कि सेप्टिक टैंक का ढक्कन चाल मालिक ने ठीक नहीं कराया है। पुलिस ने 304 ए के तहत कमलेश भीखूभाई पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कपराड़ा विधायक ने फसल खराब होने पर मुआवजा मांगा

वलसाड. वलसाड जिले में पिछले दिनों बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर कपराड़ा विधायक ने मुख्यमंत्री से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। वलसाड जिले में अक्टूबर में काफी बारीश हुई थी। इसके चलते खेतों में पानी भर गया और किसान तैयार फसल को काट नहीं सके। सब्जियों में भी कीड़े लगने लगे हैं। इससे किसानों की हालत खराब हो गई है। कपराड़ा विधायक जीतू चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की है।

