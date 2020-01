गुजरात के इस अस्पताल में बच्चों को भगवान ही बचाएगा

नवसारी जिले के खेरगांव स्थित सरकारी अस्पताल में नहीं है बच्चों के बेहतर उपचार की सुविधा

अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण नहीं, बच्चों को गंभीर उपचार के लिए वलसाड या फिर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है



Government hospital in Khergaon of Navsari district does not have the facility of better treatment of children

The hospital does not have modern medical equipment, children have to go to Valsad or private hospitals for serious treatment.