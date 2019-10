Navratra News; नवरात्र के आठवें दिन देवी महागौरी को मनाया

सिलवासा. नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर रविवार को मंदिरों एवं सार्वजनिक मंडलों में पूजा अर्चना, आरती सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। गायत्री मंदिर में समूह में पूजन, हवन, दुर्गापाठ एवं महाआरती की गई। सार्वजनिक पंडालों में जाप अनुष्ठान एवं हवनादि संपन्न हुए। घरों में दुर्गाष्टमी पर यजमानों ने भिखारियों को प्रसाद व सफेद वस्त्र दान किए। कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया।

Navratri 2019-ऐसे करें महागौरी की पूजा, सारे पापों से मिल जायेगी मुक्ति

नवरात्र के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री को 9 संतरे का लगाएं भोग, फिर देखें कमाल

Read ; शारदीय नवरात्रि : देवी कवच के पाठ से रक्षा के साथ हर कामना पूरी करती है माँ जगदंबा

शारदीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्त्व

शारदीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्त्व है। देवी के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा किसी भी अनिष्ठ को टालने के लिए की जाती है। मंडलों में आयोजकों ने मां की प्रतिमा के सामने धूप, दीप, अगरबत्ती, हल्दी, केसर, कुमकुम से रंगे चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल, चारौली, नारियल, गंगा जल, काले चने और घी का प्रसाद चढ़ाकर स्त्रोत पाठ, यज्ञ-हवन व अनुष्ठान किए। सरस्वती मंडल ने सामूहिक हवन रखा, जिसमें पंडितों की उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने देवी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान की। पंचायत मार्केट सार्वजनिक नवरात्र महोत्सव में अष्टमी पर विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान हुए। किलवणी नाका पर मां के दर्शनों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। दुर्गा मैया के दरबार में भजन:कीर्तन, अनुष्ठान, आरती एवं महाप्रसाद रखा गया। प्रवासी संघ ने11 फीट की मूर्ति की पूजा की। पूजा के कारण दिनभर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा।

Navratra News; अष्टमी पर हवन-पूजन, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

That is, indeed, superior to the largest & most dramatic pandals I’ve seen. Children will always triumph when it comes to matters of the human spirit...Greetings & good wishes to everyone on this auspicious day of Maha Ashtami Puja https://t.co/Bo4C0YVeLi