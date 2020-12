डुप्लिकेट ब्रांडेड घडिय़ों की बरामदगी में गोलमाल, साढ़े आठ लाख भी वसूले !

डुप्लिकेट ब्रांडेड घडिय़ों की बरामदगी में गोलमाल, साढ़े आठ लाख भी वसूले !

- आरोपी दुकानदार ने महिधरपुरा पुलिस ने पर लगाए गंभीर आरोप...

- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने दिए मामले की जांच के आदेश

- The accused shopkeeper made serious allegations against the Mahidharpura police ...

- Additional police commissioner ordered to investigate the case to dcp zone 2