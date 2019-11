खुशखबर: बेटी होने पर यह अस्पताल नहीं लेगा डिलीवरी खर्च

वापी. भिलाड़ स्थित श्रीश्रीजी अस्पताल ने बेटी जन्म पर डिलीवरी का खर्च न लेने की घोषणा की है। सरकार द्वारा कन्या जन्म दर में वृद्धि के लिए लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास में सहभागी होते हुए भिलाड़ के श्री श्रीजी अस्पताल के संचालक कुमार त्रिवेदी तथा गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. गुलाटी ने इस संबंध में ऐलान किया। बताया गया है कि उमरगाम तहसील और सिलवासा में श्रीश्रीजी के पांच अस्पतालों में प्रसूता को बेटी होने पर डिलीवरी का खर्च नहीं लिया जाएगा। साथ ही बेटी और माता को अस्पताल की ओर से आकर्षक भेंट भी दी जाएगी। अस्पताल के संचालक कुमार त्रिवेदी के अनुसार यह विस्तार पिछड़ा है और आदिवासी बहुल जनता है। इसमें बेटे और बेटी के जन्मदर में असमानता है। समाज में बेटियों की कम होती संख्या सभी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अस्पताल ने सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास में अपना सहयोग देने का निर्णय करते हुए यह घोषणा की है।

Must Read News;

सैकड़ों लोगों ने लिया निदान शिविर का लाभ

बेटे-बेटियों के भरे-पूरे परिवार के साथ सूरत में लेंगे मुंबई के उद्यमी दीक्षा

Danah, Daman-Diu merger News; विलय से दादरा नगर हवेली के अस्तित्व पर संकट

I had visited CHC Kaprada. Review to decrease MMR, IMR, decrease malnutrition in children- kuposhan. to ensure 100%immunization in children & other health indicators. #Valsad #betibachaobetipadhao @CKharsan @InfoGujarat @MoHFW_GUJARAT @pkumarias pic.twitter.com/HBKSlWrmP8