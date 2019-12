Valsad municipality: करोड़ों की ग्रांट नपा कर्मियों के वेतन पर खर्च

वलसाड नगरपालिका में अनियमितता से हडक़म्प

शहरी विकास आयुक्त ने जांच का आदेश दिया

नगर पालिका के सुपरसीड होने की चर्चा



Irregularity in Valsad municipality

Urban Development Commissioner ordered an inquiry

Discussion about the municipality being superseded