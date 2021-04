covid 19 : कोरोना की काली सूरत : कब्रिस्तानों में भी तैयार की जा रही हैं कब्रें

covid 19 : कोरोना की काली सूरत : कब्रिस्तानों में भी पहले से ही तैयार की जा रही हैं कब्रें

- अब तीन की जगह आ रहे हैं सात-आठ शव

- जेसीबी की मदद लेकर खोदी जा रही, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई

- Seven-eight bodies are coming in place of three in surat

- Being dug with the help of JCB, the number of employees increased