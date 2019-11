Surat News; शराब मामले में जीआरपी का कांस्टेबल सस्पेन्ड

वलसाड. रेलवे स्टेशनों से ट्रेनों में शराब की हेराफेरी में जीआरपी की मिलीभगत का आरोप लगता रहा है। मंगलवार शाम को कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में जीआरपी कांस्टेबल परभु रघला को सस्पेन्ड कर दिया गया। जबकि कांस्टेबल विक्रमसिंह का गोधरा तथा नरेश बचु का दाहोद तबादला कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार रविवार को बीकानेर जा रही ट्रेन के आरक्षित कोच में बुटलेगरों द्वारा शराब ले जाने का विरोध करने पर यात्रियों को बुटलेगर ने चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की थी। इससे नाराज यात्रियों ने वलसाड स्टेशन पर चेन पुलिंग कर जीआरपी और आरपीएफ को मौके पर बुलाया। इस दौरान महिला बुटलेगर को छोडक़र सभी बुटलेगर फरार हो गए थे। महिला बुटलेगर के पास शराब बरामद कर रेलवे पुलिस अपने साथ ले गई। बताया गया है कि बाद में यात्रियों ने सूरत स्टेशन पर इस संबंध में खूब विरोध किया था। इसके बाद सोमवार को स्टेट विजिलेन्स टीम ने वापी और उदवाड़ा स्टेशनों पर औचक जांच की। इस दौरान उदवाड़ा स्टेशन से करीब 58 हजार रुपए की शराब जब्त की गई थी। कहा जा रहा है कि इस मामले में जीआरपी पुलिस की घोर लापरवाही सामने आने को गंभीर माना गया। इसी क्रम में यह कार्रवाई होने की चर्चा है। उल्लेखनीय है कि वापी, उदवाड़ा के अलावा भिलाड से भी ट्रेनों में शराब चढ़ाई जाती है। थैलों में शराब का पता यात्रियों को लग जाता है, लेकिन जीआरपी को नहीं लगता। ट्रेनों में शराब की हेराफेरी में रेल पुलिस की मिलीभगत का आरोप कई बार यात्री लगा चुके हंै।

1/2:-However RPF team apprehended 03 female bootleggers for carrying illicit liquor in train and all were further handed over to GRP. Escort party with composition of 01+03 has been sent in the train from Valsad to Vadodara for the safety, security and well being of passengers.