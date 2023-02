GTU : विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश में आड़े आ रही कॉलेजों की मान्यता

Submitted by:

सूरत. विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए टेक्निकल शिक्षा विभाग ने स्टडी इन गुजरात प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत सभी सरकारी कॉलेजों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन (एनबीए) की मान्यता हासिल करनी होती है। अटकी प्रमोशन की प्रक्रिया के कारण सरकारी कॉलेजों को एनबीए की मान्यता हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

एनबीए National Board of Accreditation (NBA) का कार्य All India Council for Technical Education ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) AICTE के तहत आने वाले सभी तकनीकी कॉलेजों और उनके पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन कर मान्यता देना है। एनबीए की मान्यता संस्थान और कॉलेज के उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा की प्रामाणिकता है। विदेशी विद्यार्थी प्रवेश के लिए इन कॉलेजों को प्राथमिकता देते हैं। गुजरात में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को एनबीए की मान्यता लेने के लिए कहा गया है।

राज्य के 31 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में से 26 कॉलेज कार्यकारी प्राचार्य के सहारे चलाए जा रहे हैं। लंबे समय से प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग के बावजूद पद नहीं भरे जा रहे। इस वजह से यहां भी एनबीए से मान्यता लेने में मुश्किल आ रही है। राजस्थान पत्रिका ने 31 जनवरी के अंक में ‘31 में से 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज बिना प्राचार्य के!’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।