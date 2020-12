SUICIDE : महिला पीएसआई जोशी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

- सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार कर की थी आत्महत्या

- पीहर ले गए शव, नौकरी के लेकर वैवाहिक जीवन में कलह की आशंका

- Suicide by shooting himself with service revolver in surat

- Pihar took dead bodies, feared marital discord about jobs