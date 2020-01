CRICKET : गुजरात ने विदर्भ को 4 विकेट से दी मात

रणजी ट्रॉफी-2020

- दूसरी पारी में पार्थिव ने बनाए नाबाद 41 रन

Ranji Trophy -2020

- Parthiv scored 41 not out in the second innings