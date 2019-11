GUJARAT BJP NEWS: अध्यक्ष पद की अहमदाबाद-गांधीनगर में मशक्कत जारी

सूरत. गुजरात में भाजपा संगठन चुनाव प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और दो दिन से गांधीनगर में प्रदेश के सभी जिला व महानगर इकाई के अध्यक्ष पद के दावेदारों के नामों के चयन में मशक्कत जारी है। रविवार के बाद सोमवार को भी प्रदेश संसदीय समिति की बैठक में विभिन्न जिले व महानगर इकाई के अध्यक्ष पदों के दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई और आगे तय नामों की सूची दिल्ली भेजी जाएगी।

प्रदेश में गुजरात भाजपा संगठन की चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में जारी है और जिला व महानगर इकाई स्तर पर गुजरात के चार जोन के विभिन्न शहरों में पिछले दिनों पार्टी संकलन बैठकों के बाद अब अहमदाबाद-गांधीनगर में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को इसी क्रम में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश संसदीय समिति की बैठक रखी गई जो कि सोमवार को भी आयोजित हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री वी सतीश, मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी, संगठन महामंत्री भीखू दलसाणिया ने प्रदेश के चारों जोन सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात व उत्तर गुजरात के लिए बनाई गई तीन-तीन सदस्यों की समितियों को बारी-बारी से सुना।

इसमें दक्षिण गुजरात के लिए गठित समिति के प्रदेश महामंत्री भरतसिंह परमार, राज्य सरकार के मंत्री गणपत वसावा व कौशिक पटेल, मध्यक्ष गुजरात के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष भार्गव भट्ट व जसवंतसिंह भाभोर व प्रदेश महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट, उत्तर गुजरात के लिए प्रदेश महामंत्री केसी पटेल, प्रदेश प्रवक्ता भरत पंड्या व राज्य सरकार के मंत्री आरसी फळदू, सौराष्ट्र के लिए राज्य सरकार के मंत्री भुपेंद्रसिंह चुड़ास्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष गोरधन झड़फिया व प्रदेश मंत्री हर्षदगिरी गोस्वामी शामिल रहे। संसदीय समिति की बैठक में सभी ने अपने-अपने जोन के जिलों व महानगर इकाई के अध्यक्ष पद के दावेदारों के नामों की विस्तृत जानकारी दी।

50 लाख बने सदस्य



संगठन चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत में भाजपा ने प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत 20 लाख सदस्यों के लक्ष्य के साथ सितम्बर में बूथ समिति रचना के साथ की गई थी। प्रदेश में तय लक्ष्य के समक्ष ढाई गुना सफलता पाई गई और 50 लाख सदस्य पार्टी से जोड़े गए। प्रदेश में भाजपा संगठन में फिलहाल 580 मंडलों का गठन 85 प्रतिशत हो चुका है और जिला स्तर पर नियुक्ति 30 नवम्बर तक होने की संभावना है। प्रदेश में जिला स्तर पर 60 फीसदी नियुक्ति होने के बाद प्रदेश प्रमुख की नियुक्ति की जा सकेगी।



सहमति के बाद जाएगी सूची



प्रदेश संसदीय समिति में दक्षिण गुजरात के सूरत महानगर इकाई समेत विभिन्न सात जिलों के अध्यक्ष पद के दावेदारों के नामों पर चर्चा के बाद सहमति से तय नाम अंतिम सूची में शामिल कर दिल्ली भेजा जाएगा। पार्टी सूत्रों की मानें तो दक्षिण गुजरात के आठ अध्यक्ष पद के दावेदारों में ज्यादातर पर सहमति बन गई वहीं, एक या दो स्थान पर फिर से मंथन किया गया और बताया कि ऐसे जिले के अध्यक्ष पद के अंतिम दावेदार का निर्णय बाद में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी व संगठन महामंत्री भीखू दलसाणिया पर छोड़ा गया है।

