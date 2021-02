Vijay Hazare Trophy : एक तरफा मुकाबले में गुजरात ने त्रिपुरा को 133 रन से हराया

- विजय हजारे ट्रॉफी...

- अन्य दो मुकाबलों में बड़ौदा ने हैदराबाद और छत्तीसगढ़ ने गोवा को दी मात

Vijay Hazare Trophy ...

- Baroda defeated Hyderabad and Chhattisgarh beat Goa in other two matches