Vijay Hazare Trophy: बडौदा को हरा कर गुजरात ने नॉकआउट राउन्ट में प्रवेश किया

- विजय हजारे ट्रॉफी

- अन्य दो मुकाबलों में हैदराबाद ने गोवा व छत्तीसगढ़ ने त्रिपुरा पर जीत दर्ज की

- In the other two bouts, Hyderabad won Goa and Chhattisgarh won Tripura.