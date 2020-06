COVID 19 : सरकार को पुलिस के बजाय अभियुक्तों के स्वास्थ्य की चिंता अधिक !

GUJARAT POLICE : सूरत समेत गुजरात में लक्षण नही होने पर भी हो रही है अभियुक्तों की कोरोना जांच जबकि सीधे संपर्क और सामान्य लक्षण होने पर भी पुलिसकर्मियों पर नहीं दिया जा रहा ध्यान

COVID 19: The government is more concerned about the health of the accused than the police! In Gujarat, including Surat, there is a corona test of the accused even when there is no symptom, while the policemen are not being given attention even if there is direct contact and normal symptoms.