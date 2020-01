गुजरात के मंत्री ने सुनी जनता की शिकायतें

नपा प्रमुख समेत संगठन के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से गुटबाजी की चर्चा

डंपिंग साइट की समस्या का समाधान छह माह में होगा



Discussion of factionalism with the absence of the office bearers of the organization including the NAP chief

Dumping site problem will be resolved in six months