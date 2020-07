grade pay : गुजरात पुलिस का दावा : ग्रेड पे आंदोलन के पीछे हैं इनका हाथ



- युवा कांग्रेस के मीडिया संयोजक समेत चार के खिलाफ मामले दर्ज

- सोशल मीडिया पर ग्रेड पे को लेकर ग्रुप बनाकर अपना निजी हित साधने के लिए पुलिसकर्मियों को भडक़ाने का आरोप

- 5 cases filed against four including Youth Congress media convenor in south gujarat - Accused of instigating policemen to serve their personal interest by forming a group on social media with grade pay