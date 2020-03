ग्यारस को यो मेळो आयो, भक्तों चाला सुरतधाम...



उमड़ा श्यामभक्तों का सैलाब

फाल्गुल एकादशी पर सुबह से लगा श्रद्धालुओं का हुजूम, देर रात तक चलता रहा दर्शन का सिलसिला

Swamp of devotees

The devotees gathered on Phalgul Ekadashi since morning, the procession of darshan continued till late night