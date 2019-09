HACKATHON 2019; बात-बात में ऐसे निकाला मुश्किल समस्याओं का हल

सूरत. सूरती आइ लैब की ओर से शुक्रवार से शुरू हुआ दो दिवसीय सूरत ऑल अराउंड टैक्नोलॉजी हैकाथॉन 2019 शनिवार को सम्पन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान दो दिनों में प्रतिभागियों ने मनपा के साथ कई इनोवेटिव आइडिया साझा किए और सेनिटेशन, पानी, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट समेत कई अन्य विषयों से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। सार्थक 2019 के नाम से आयोजित हैकाथॉन में 79 टीमों के साथ 196 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर अपने इनोवेशन को सामने रखा था।

शनिवार को चयनित प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया। स्टूडेंट केटेगरी में ओआइटी बैज एक्सीडेंट प्रोन डिवाइस पर काम करने वाले पार्थ हरेशभाई साभडिया की टीम को विजेजा घोषित किया गया। इसी केटेगरी में मेनहोल से ओवरफ्लो होने वाले पानी का डिटेक्शन और उसकी मात्रा की माप के लिए तुषार रमेश भादक की टीम व पोल्यूशन मेजरिंग मॉडल के लिए हार्दिक नटवर नावडिया की टीम को रनर अप फस्र्ट के लिए चुना गया।

एज्युकेशन मैनेजमेंट सिस्टम में वैदेही सोनी व उसकी टीम और सिस्टम टु एलर्ट वाटर लॉगिंग के लिए अरबाज खान आरिफ खान पठान व टीम सेकंड रनर अप रहे। प्रोफेशनल केटेगरी में वाटर लेवल मेजरमेंट और वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जूही प्रवीण सावलिया व टीम को विजेता घोषित किया गया।

Inaugurated SARTHACK 2019 (Surat All Round Technology Hackathon) at AIC SURATi iLAB, Rayka circle, Udhna sponsored by Ishan Netsol supported by Computer Society of India Surat Chapter with enthusiastic participation of students, professionals and academia. pic.twitter.com/QUnHNUzzHo