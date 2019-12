वो शातिर था, पुलिस से वाकिफ था, फिर भी लॉकअप में लगा ली फांसी

surat news : custodial death in surat 2019

- सूरत के वराछा थाने में हुई घटना, क्राइम ब्रांच ने तीन दिन पहले ही चोरी के मामले में पकड़ा था

He was vicious, familiar with the police, yet hanged in lockup The incident at Varachha police station in Surat, the Crime Branch was caught three days ago in a case of theft