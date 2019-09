Surat Crime News; होमवर्क नहीं किया तो सिर दीवार से टकरा दिया, मौत

बालिका की हत्या (Murder of girl child) के आरोप में सौतेली मां गिरफ्तार

पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे सबजेल नवसारी भेज दिया गया



Step mother arrested for murder of girl child

The police presented him in court. From where he was sent to Sabzal Navsari