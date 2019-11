Surat News; तेज बारिश, खेतों में भरा पानी, धरतीपुत्र बेहाल

खेरगाम. इस वर्ष बरसात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बेमौसम बरसात फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। महा चक्रवात के चलते गुजरात में हो रही बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

शुक्रवार को देर रात से ही बरसात शुरू हो गई और शनिवार सुबह नौ बजे तक कभी तेज तो कभी हल्की बरसात होती रही। इसके कारण आवासीय विस्तारों के अलावा खेतों में भी पानी भर गया। बारिश से धान और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

कई दिनों से हो रही बरसात के कारण पहले ही खड़ी फसल गिर गई थी। बरसात रुकने पर लोगों ने धान की कटाई शुरू की थी और कटी फसल भी ज्यादातर खेतों में ही पड़ी थी। बरसात के कारण पानी भरने से फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। किसानों की हालत दयनीय हो गई है। अनाज लेने वाली मंडलियों ने अनाज लेने से मना कर दिया है, जिससे किसानों की मुसीबत और बढ़ गई है।

इससे पूर्व इस वर्ष अच्छी बरसात होने से किसानों को फसल को लेकर बड़ी उम्मीद थी। सीजन खत्म होने के बाद भी बेमौसम होने वाली बरसात ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया।

मुआवजा देने की मांग

चिखली वांसदा विधायक अनंत पटेल ने बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा सर्वे काम जल्द पूरा करने की मांग भी की है।

भैरवी गांव के किसान राजेश पटेल ने बताया कि पहले कीटों ने फसल को नुकसान पहुंचाया और अब बरसात ने पूरी फसल को चौपट कर दिया है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। अब तो सरकार मदद नहीं करती है जिससे किसानों को घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है।

नहीं पूरी हुई उम्मीद

खेरगाम के किसान दिनेश चौहाण ने बताया कि सामान्य से ज्यादा बरसात होने पर अच्छी फसल की उम्मीद थी। लेकिन बेमौसम की बरसात ने सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। खेतों में इतनी मेहनत करने के बाद भी अब बाजार से अनाज खरीदकर ही खाना पड़ेगा।

मुआवजा के लिए पंचायत कार्यालय पर भीड़

तहसील में शुक्रवार रात हुई बरसात के नुकसान के मुआवजा के लिए सरकार के आदेश का पता चलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत कार्यालय पहुंच गए। वहां फार्म भरकर जमा किया गया। खेरगाम सरपंच कार्तिक पटेल ने बताया कि कई दिनों से बेमौसम बरसात ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। फार्म जमा कर नुकसान का सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही लोगों को मुआवजा दिलाने की कोशिश रहेगी।

40 प्रतिशत से अधिक धान की फसल बर्बाद

नवसारी. बारिश के शुक्रवार से फिर शुरू हुए दौर ने धान की फसल बर्बाद कर दी है। अब तक ४० प्रतिशत से अधिक धान की फसल बर्बाद हो चुकी है।

अच्छी बारिश ने किसानों को उम्मीद बंधाई थी कि इस बार फसल बेहतर होगी। पहले दीपावली के समय और अब दोबारा से हुई बारिश ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। खेत में कटा धान बर्बाद हो गया है और गन्ना किसानों की मुश्किल भी बढ़ गई है। किसानों को अब राज्य सरकार से मुआवजे के ऐलान का इंतजार है।

