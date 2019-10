CHORI : कैसे ऑटो रिक्शा में करते थे पैसेन्जरों का कीमती सामान पार ?

SURAT NEWS :

- किशोर समेत चार को पकड़ा, 80 हजार रुपए नकद बरामद

- How did they theft expensive items in auto rickshaws?

- Four, including teenager, caught, 80 thousand rupees cash recovered in surat