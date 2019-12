चार सालों में रिश्तेदार की दो दुकानों से कैसे किए 15 लाख पार ?

SURAT NEWS :

- राजस्थानी युवक के खिलाफ खटोदरा थाने में मामला दर्ज

- How did you stole 15 lakh from two relative's shops in four years?

- Case registered against Khatodara police station against Rajasthani youth