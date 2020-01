Coastal disaster risk:राष्ट्रीय आपदा आए तो कैसे करें बचाव, किया मंथन

राष्ट्रीय आपदा संस्थान का नेशनल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू देशभर के आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी ले रहे हैं हिस्सा विभिन्न राज्यों और संघ प्रदेशों के आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तटीय आपदा जोखिम में कमी लाने, उससे बचाव की जानकारी दी गई

National level training program of National Disaster Institute started Officers and employees associated with disaster management across the country are participating Officers and employees associated with disaster manageme