Corona : लॉकडाउन में मानव सेवा की जगाई अलख

जरूरतमंदों को अनाज वितरण एवं मजदूरों एवं बेसहारा लोगों को भोजन भी कराया जा रहा



Food grains are being distributed to the needy and food is also being provided to laborers and destitute people.