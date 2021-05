Humanity died : कई बार कॉल किए लेकिन अधिकांश के मोबाइल स्वीच ऑफ मिले

- मर गई मानवता : आखिरी वक्त में अपनों ने कर लिया किनारा

- आधादर्जन कोरोना मरीजों को परिजनों ने भर्ती तो करवाया था, फिर पलट कर देखा ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए

- Called many times to families of covid patients but most of them got mobile switch off in surat

- six families were admitted corona patients in covid hospital then did not turn around not even come for the last rites.