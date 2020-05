lockdown in surat : पालनपुर जकातनाका में सैकड़ों प्रवासी श्रमिक सडक़ों पर उतरे

lockdown in surat : पालनपुर जकातनाका में सैकड़ों प्रवासी श्रमिक सडक़ों पर उतरे

covid19 in surat

- सूरत शहर में भी उठी वतन भेजने की मांग, प्रशासन की अपर्याप्त व्यवस्थाओं के प्रति श्रमिकं में रोष

Lockdown in surat: Hundreds of migrant workers descend on roads in Palanpur jakatnaka

Demand to send homeland in Surat city also, anger among workers for inadequate administration arrangements