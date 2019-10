business : सैकड़ों व्यापारी नहीं कर पाए कारोबार

मंदी और जीएसटी से परेशान व्यापारियों पर त्यौहार वाले राहत के ऐन सीजन पर मार्केट सील करने की सर्जिकल स्ट्राइक.. - दिपावली से ठीक पहले कार्रवाई से १५०० से अधिक व्यापारी हुए परेशान - सिल्कसिटी मार्केट खुल तो गया, बिजली बंद होने से दूसरे दिन भी नहीं हो पाया व्यापार - Surgical strike to seal the market on an season of festive relief for traders troubled by recession and GST .. - More than 1500 traders were disturbed by the action just before Deepawali - Traders who came out to shop remained seated in