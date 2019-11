पति था दुबई में और पडोसी अवैध संबंध बनाने के लिए दे रहा था धमकियां

surat news

- शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर कहता था बच्चों को मार डालूंगा

- आठ साल से त्रस्त पीडि़ता ने पांडेसरा थाने में दर्ज करवाई प्राथमिकी

- Husband was in Dubai and neighbor threats for illegal relations

- Used to say that I would kill children if I did not have a physical relationship

- Eight-year-old victim lodged FIR in Pandesara police station