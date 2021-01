SAVED LIFE : अगर पुलिस एक मिनट लेट होती तो...शायद वह जिंदा नहीं मिलती

अठवा पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ कर महिला को बचाया

- परिजनों को घर से बाहर निकाल कर फांसी लगा रही थी महिला

- तेरह वर्षीय पुत्री ने किया कंट्रोल में फोन, मिनटों पहुंची पुलिस

Athawa police rescued woman by breaking door of house

- The woman was hanging after sent family out of the house

- 13 year old daughter made phone call to control, police reached for minutes