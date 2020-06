अब नहीं हटी पाबंदी तो उत्पादक झेलेंगे मंदी

पहले लगाई थी मास्क के निर्यात पर पाबंदी

मास्क के लिए हम चीन पर थे निर्भर

अब प्रोडक्शन बढ़ा और मांग थमी, स्टॉक फुल, निर्यात हुआ जरूरी



There was a ban on export of masks earlier

We depended on China for masks

Now production increased and demand stopped, stock filled, export became necessary