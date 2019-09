Suicide News; बेटे-बेटी की पढ़ाई का खर्च नहीं जुटा पाया तो नदी में लगाई मौत की छलांग

खेरगाम. खेरगाम मुख्य मार्ग पर भैरवी शनिदेव मंदिर के पास औरंगा नदी में कूदकर 45 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार कुछ समय से वह बेटे-बेटी की पढ़ाई का खर्च नहीं पूरा कर पा रहा था। इससे वह बहुत परेशान था।

बताया गया है कि बावड़ी मोहल्ला निवासी दिलीप भीखू पटेल बुधवार को बाइक से औरंगा नदी के पुल पर पहुंचा था। उसने बाइक और चप्पल छोडक़र पुल से नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद वहां से आने जाने वालों को पुल पर पड़ी बाइक और चप्पल देखकर शंका हुई तो पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। तब तक वहां लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन रात को पुलिस और दमकल विभाग से कोई नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ दिलीप के घर न पहुंचने पर परिजनों द्वारा उसकी खोज भी शुरू कर दी गई। गुरुवार सुबह में दिलीप का बड़ा भाई उत्तम भीखू पटेल धरमपुर के बरसोल गांव स्थित दिलीप की ससुराल में उसके पुत्र को लेने जा रहा था। जब वह पुल पर लोगों की भीड़ देखकर रुका तो वहां अपने भाई की बाइक और चप्पल को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पिता भीखू समेत अन्य लोग वहां पहुंच गए।

शव नदी से बरामद

दूसरी तरफ युवक के नदी में कूदने की सूचना के बाद गुरुवार को पुलिस और दमकल विभाग की टीम शव की तलाश में जुटी थी। करीब दस बजे शव नदी में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुल के पास से बरामद हो गया। जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। उत्तम पटेल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। परिजनों के अनुसार बुधवार दोपहर में दिलीप घर से अस्पताल जाने का बोलकर निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर रिश्तेदारों और उसके दोस्तों के यहां भी खोजा, लेकिन पता नहीं चला। परिजनों के अनुसार कुछ समय से वह बेटे-बेटी की पढ़ाई का खर्च नहीं पूरा कर पा रहा था। इससे वह बहुत परेशान था। आशंका है कि आॢथक तंगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की होगी।

