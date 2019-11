Surat News; शराब की हेराफेरी नहीं रुकी तो आईजी ने कर दी बड़ी कार्रवाई

रेंज आईजी ने उमरगाम थाने के पीआई को किया सस्पेन्ड



सूरत विजिलेंस ने उमरगाम थानाक्षेत्र में लाखों की शराब पकडक़र दो लोगों को गिरफ्तार किया था

Range IG suspended the PI of Umargam police station

Surat Vigilance arrested two people with liquor worth lakhs in Umargam police station area