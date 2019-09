‘ज्यादा शोर किया तो काट दूंगा’

surat news: three loots at pandesara in two hour

- मात्र दो घंटे में बेखौफ लुटेरों ने पांडेसरा थानाक्षेत्र में मचाया उत्पात

- पहले राहगीर को लूटा, फिर दुकानदार को और उसके घर पर बोला धावा