इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने प्रभु का रथ खींचा

वापी. कोरोना महामारी के कारण वापी में भगवान जगन्नाथ की सार्वजनिक रथयात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। इससे भक्तों में निराशा रही। हालांकि कोपरली स्थित इस्कॉन मंदिर की ओर से प्रभु की यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मंदिर परिसर में ही रही। सजे धजे रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विराजित किया गया। बाद में धीरे-धीरे श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में ही रथ खींचकर यात्रा पूरी की। इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग और मास्क पहनने की सूचना पर भी पूरा ध्यान दिया गया। सुबह में करीब साढ़े नौ बजे पूजा अर्चना के साथ यह यात्रा शुरू की गई। बाद में शाम को फिर से रथ से भगवान को मंदिर में विराजित किया गया। भगवान के रथ को खींचने का पुण्य लेने के लिए काफी श्रद्धालु यहां पहुंचे थे।

