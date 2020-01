निर्भया मामले से भी घृणित अपराध, कोर्ट ने कहा फांसी कम कोई सजा नहीं

surat rape murder news - सूरत में एक पिता ने अपनी 14 साल की पुत्री का बलात्कार किया और छह माह की गर्भवती होने पर अपना पाप छिपाने के लिए गला घोंट कर दी हत्या, सूरत कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते दी फांसी की सजा

In Surat, a father raped his 14-year-old daughter and strangled her to hide her sin while she was six months pregnant, Surat court sentenced to death as the rarest of the rare case