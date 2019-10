MURDER : जानलेवा हमले में घायल कपड़ा व्यापारी की मौत

surat news :

- मोटी बेगमवाड़ी की शुमभ मार्केट में हुई थी वारदात

- फुटेज के आधार पर हमलावर की खोज में जुटी पुलिस

- Fat Begmwadi incident occurred in Shubham market

- Police searching for attacker based on footage