LIC FRAUD : खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 32.93 लाख का बीमा लिया था..



- शातिर कपड़ा व्यापारी के खिलाफ एक और मामला दर्ज

- पुत्र के साथ मिलकर रची थी साजिश

- Another case registered against the vicious cloth merchant

- The conspiracy was hatched with the son