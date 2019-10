‘मुझे गर्मी नहीं लगती, फिल्ड में रहना अच्छा लगता है’

surat news : ‘mujhe garmee nahin lagatee, phild mein rahana achchha lagata hai’

- आइपीएस आर.बी.ब्रह्मभट्ट ने सूरत पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाला, कहा सबके सहयोग से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे

- IPS RB Brahmbhatt took over as Surat Police Commissioner, said with the cooperation of all, will ensure the safety of the people in surat