Surat News; जलाराम जन्मोत्सव 3 नवम्बर को

सिलवासा. सामरवरणी मंदिर में जलाराम बप्पा की जयंती पर 3 नवम्बर को पूजा व महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है। मंदिर में सवेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। बाद में जलाराम बप्पा की जयंती मनाई जाएगी। जयंती समारोह में आसपास के श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। यहां पिछले10 वर्ष से जलाराम जयंती मनाई जाती है। इस बार 4-5 हजार श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाएगा।

किलवणी नाका, बाविसा फलिया, पातलिया फलिया मंदिरों में जयंती उत्सव पर विशेष पूजा अर्चना, जाप, अनुष्ठान और महाप्रसाद रखा गया है। किलवणी नाका बप्पा के मंदिर में दोपहर 12 बजे जयंती मनाई जाएगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरण होगा। बाविसा फलिया मंदिर में बाबा की जयंती पर सप्ताह पूर्व विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। यहां श्रद्धालुओं के लिए रोजाना प्रसाद रखा है। 4 नवम्बर को मंदिर में दिनभर महाप्रसाद वितरण होगा। मुख्य आयोजक अशोक पटेल ने बताया कि बाबा की जयंती पर प्रतिवर्ष रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से रक्दान शिविर लगाया जाता है। मंदिर में सवेरे 11 बजे से रात 8 बजे तक महाप्रसाद चलता है।

Must Read;

सद्गुरुधाम में अतिरुद्र महायज्ञ में उमड़ रहे श्रद्धालु

जलाराम बापा के दर्शन को पहुंचे कथाकार रमेश ओझा

विचार मंथन : साहित्य-देवता के लिये मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है-विनोबा भावे

जलाराम जयंती की तैयारी जोरों पर

वांसदा. वांसदा के खाभाला स्थित जलाराम बापा मंदिर में जलाराम सेवा ट्रस्ट की ओर से 220वीं जलाराम जयंती रविवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। हर साल ट्रस्ट द्वारा लोगों के सहयोग से बापा की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। जयंती के अंतर्गत मंदिर में हवन, पूजा होगी। मंदिर पर नई ध्वजा भी चढ़ाई जाएगी। भक्तों द्वारा जलाराम बापा की पालकी यात्रा और महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है।

On this 219th #jalaramjayanti, I pray to #ShriJalaramBapa and seek blessings for peace and prosperity. pic.twitter.com/wv8y8Js5xg