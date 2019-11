जलाराम जयंती: मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु

सिलवासा. जलाराम बप्पा की जयंती ( JalaramBappa jayanti)पर मंदिरों में भजन-कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम व कढ़ी खिचड़ी का प्रसाद वितरण हुआ। सबसे पुराने किलवणी नाका मंदिर में भजन-कीर्तन रखा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 11.39 बजे बप्पा की महाआरती में श्रद्धालुओं की खास भीड़ देखी गई। मंदिर प्रबंधन कमेटी ने 10 हजार से अधिक लोगों को महाप्रसाद वितरण किया।

शहर के बाविसा फलिया उमरकुई रोड पर जलाराम बप्पा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। सवेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा की, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। मंदिर में पंडितों ने बप्पा की जीवनी एवं उनका पाठ किया। श्रद्धालुओं को जलाराम बप्पा की प्रिय खिचड़ी कढ़ी, मिठाई का प्रसाद खिलाया। सामरवरणी बप्पा के मंदिर में पूजा-अर्चना, कथा-पाठ के बाद महाप्रसाद में हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। पहले भगवान सत्यानारायण की कथा हुई, जिसमें धर्म की व्याख्या पर प्रवचन हुए। आसपास के श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण का लाभ उठाया। दादरा नगर हवेली के रखोली, दादरा, नरोली बप्पा के मंदिरों में भी सजावट की गई। रखोली में जलाराम बप्पा के साथ भगवान श्रीराम, जानकी की पूजा की। दादरा बप्पा के मंदिर में शाम तक धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। यहां उद्योगपति व व्यापारियों ने खास दान किया।

वलसाड में मनाई गई जलाराम जयंती

वलसाड. जलाराम बापा की 2२0वीं जयंती पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई गई। वलसाड शहर में कई जगहों पर महाप्रसाद का आयोजन हुआ तो मंदिरों में दर्शनों के लिए लोग उमड़ पड़े। स्टेडियम रोड पर अन्नक्षेत्र पर हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जयंती को लेकर शहर के जलाराम मंदिर में रविवार को सुबह ५ बजे से लोग जलाराम बापा के दर्शनों के लिए उमडऩे लगे। स्टेडियम रोड पर जलाराम अन्नक्षेत्र में करीब 25 हजार लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। यहां पर सालों से जलाराम जयंती पर प्रसाद दिया जाता है। वलसाड के छीपवाड़ में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मोगरावाड़ी के छतरिया में जलाराम मंदिर में प्रसाद वितरण हुआ। स्टेडियम रोड पर रात को डायरे का आयोजन किया गया। इसमें दूरदराज से लोग पहुंचे। जलाराम अन्नक्षेत्र के नन्दाबापा ने बताया कि यहां पर कोई जलाराम का मंदिर नहीं है, लेकिन यहां जलाराम अन्नक्षेत्र हर बुधवार को चलाया जाता है।

An annual Jalārām Jayanti celebrations in Dubai, open for all.

A rich Gujarati devotee every year celebrates in his sprawling villa.

जलाराम बापा is one of the most renowned saints of Guj who started sadāvrat in Virpur.

જય જલારામ બાપા જય જલારામ

લાકડી વાળા પાઘડી વાળા

જય જલારામ pic.twitter.com/lTMAZcgJBL