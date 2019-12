Train Robbery gang arrested: पत्रकार ने गैंग बनाकर कर डाली ट्रेन डकैती

कच्छ एक्सप्रेस में लूट करने वाले सात आरोपी गिरफ्तार

अधिकांश आरोपी खेरगाम के, आरोपियों में खेरगाम का एक पत्रकार भी शामिल, 86 लाख का माल बरामद



Seven accused robbed in Kutch Express arrested

Most of the accused are from Khergam, one of the accused includes a journalist from Khergam, goods worth 86 lakhs recovered.