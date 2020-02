Vapi News: वापी के आवासीय विस्तारों में कबाड़ का धंधा

ग्रामीण विस्तारों में प्रदूषण की समस्या हो रही गंभीर

गर्मियों में अक्सर लगती रहती है कबाड़ गोदामों में आग



The problem of pollution is serious in rural areas

Fire in junk warehouses often occurs in summer