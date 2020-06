CHORI : मात्र 45 मिनट, नौवीं मंजिल का बंद फ्लैट, 26 लाख के जेवर पार

crime news : big theft in surat

- दिन दहाड़े कार में सवार होकर आए थे तीन संदिग्ध सिटीलाइट क्षेत्र के अपार्टमेंट में

- पीडि़त व्यापारी की पत्नी व पुत्र सब्जी लेने गए थे, सीसी टीवी से जांच में जुटी उमरा पुलिस

Just 45 minutes, ninth floor closed flat, jewelery worth 26 lakh in surat

- Three suspects came riding in a car in broad daylight in an apartment of citylight area surat

- The victim's wife and son went to get vegetables, the police engaged in the investigation from CC TV