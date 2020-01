Makar Sankranti: वापी में गूंजा कायपो छे

वापी. वापी में लोगों ने मकर संक्रान्ति का पर्व मंगलवार को लोगों ने गोपूजन और दान पुण्य के साथ मनाया। श्री अजीत सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित राता पांजरापोल में आयोजित गोपूजन कार्यक्रम में वापी और मुंबई समेत कई जगहों से जैन समाज के अग्रणी और दानदाता शामिल हुए। ट्रस्ट की ओर से अतिथियों का सम्मान भी किया गया। मकर संक्रान्ति पर लोगों ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ भी उठाया।

गोशाला में गाय, बैल, कबूतर सहित अन्य पशु पक्षियों को चारा और दाना खिलाने तथा गायों के पूजन के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। गायों समेत अन्य पशु पक्षियों को दाना चारा खिलाकर लोगों ने दयाभाव दिखाया। परिजनों के साथ बच्चे भी यहां पहुंचे थे। गोशाला में हरा चारा और दाना रखा गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग घरों से भी लड्डू एवं अन्य चीजें खिलाने के लिए लेकर पहुंचे थे। दूसरी तरफ अंबामाता मंदिर समेत कई मंदिरों के बाहर भिक्षुकों को लोगों ने खाना, अनाज व अन्य चीजें दान की। मंदिरों के बाहर इस दौरान बड़ी भीड़ लगी रही।

पतंगबाजी का लुत्फ उठाया

मकर संक्रान्ति पर लोगों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। आसमान में एक तरफ पतंगें इठला रही थी तो दूसरी तरफ नीचे लोगों का समूह कायपो छे, कायपो छे शोर मचाकर पतंगबाजों का उत्साह बढ़ाते हुए रोमांच का आनंद लेते रहे। सुबह से ही लोग छतों पर चढ़ गए थे और शाम तक पतंग उड़ाने काआनंद उठाया।

