Kidnapping : जांच में 250 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, दस हजार से अधिक पोस्टर छपवाकर लगाए

अपहृत हुई बालिका को पंचमहाल से सकुशल मुक्त करवाया

- तीन माह पूर्व हुआ था अपहरण, पांडेसरा पुलिस ने अपहर्ता को भी किया गिरफ्तार,

- The kidnapping took place three months ago, Pandesara police also arrested the kidnapper

- Over 250 CCTVs investigated, got more than ten thousand posters printed